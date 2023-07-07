В Волгоградской области из-за жары пройдут рейды с использованием беспилотников

В ГУ МЧС России по региону призвали жителей сохранять спокойствие

ВОЛГОГРАД, 7 июля. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Волгоградской области предупредило о проведении профилактических рейдов с большим скоплением техники, в том числе беспилотных авиационных систем, которые пройдут с 8 по 9 июля в связи с введением особого противопожарного режима.

"В связи с введением на территории Волгоградской области особого противопожарного режима 8-9 июля 2023 года во всех муниципальных районах региона пройдут масштабные профилактические рейды. <…> Помощь наземным оперативным группам будут оказывать беспилотные авиационные системы главного управления. В местах, где пройдут рейды, ожидается большое скопление техники и личного состава", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области призвали жителей сохранять спокойствие.

С 5 июля в регионе был введен особый противопожарный режим из-за повышения температуры воздуха. Ранее в региональном МЧС сообщили, что жаркая погода с температурой воздуха до плюс 42 градусов ожидается в Волгоградской области до 10 июля.

В декабре 2022 года власти Волгоградской области ввели запрет на использование всех типов квадрокоптеров в целях усиления общественного порядка в регионе. Запрет распространяется на все типы квадрокоптеров вне зависимости от их взлетной массы.