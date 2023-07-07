Эстакада со стороны улицы Нижегородской на южный участок МСД готова на 85%

Длина сооружения составит 696 м, движение машин будет проходить по пяти полосам в одном направлении

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Строительство эстакады основного хода московского скоростного диаметра (МСД) со стороны улицы Нижегородской на южный участок МСД выполнено на 85%. Об этом сообщил в пятницу руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Эстакада основного хода московского скоростного диаметра через ж/д пути Казанского направления московской железной дороги и МЦК со стороны улицы Нижегородской на южный участок МСД построена на 85%. В настоящее время строители ведут работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, установке опор освещения и монтажу комплекса противогололедной системы", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба депстроя.

Сооружение возводится на южном участке МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Длина эстакады составит 696 м, движение машин будет проходить по пяти полосам в одном направлении. Всего на данном отрезке предусматривается строительство дорог протяженностью 11 км, в том числе 14 эстакад и два путепровода.

"За счет перераспределения транспортных потоков снизится нагрузка на Третье транспортное кольцо, шоссе Энтузиастов и улицу Нижегородскую", - отметил Загрутдинов.

Южный участок МСД пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов, соединив между собой крупные магистрали: шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспект, ул. Подольских Курсантов, Липецкую, Дорожную, Симферопольское и Варшавское шоссе и магистраль Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.