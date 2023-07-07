Собранные на фестивале "Играй, гармонь" средства направят на помощь армии

Мероприятие пройдет с 10 по 16 июля

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Организаторы международного фестиваля, посвященного народному творчеству и мастерству "Играй, гармонь" имени Геннадия Заволокина в Новосибирской области, направят средства, собранные в ходе его проведения, на поддержку участников специальной военной операции. Мероприятие пройдет с 10 по 16 июля в музейном комплексе "Заволокинская деревня", сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС организатор фестиваля, заслуженная артистка РФ Анастасия Заволокина.

"Мы проводим все это с девизом "За победу". Мы будем собирать средства во время всех этих концертов, всех мероприятий в помощь воинам российской армии. Это акция "Играй, гармонь, победная". <…> Надеюсь, фестиваль послужит не просто толчком, поводом, а принесет большую возможность помочь нашим воинам нешуточно, с конкретными покупками - тепловизоры, рации, бинокли, медикаменты <…> уедут в разные точки, в разные области нашей новой России", - сказала Заволокина.

Организатор фестиваля, заслуженный артист РФ Захар Заволокин добавил, что три гармони направлены военным в Донецк, Запорожскую область и военнослужащим морской пехоты для поднятия боевого духа.

Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков рассказал, что свои творческие номера представят участники из порядка 75 регионов России, а также ожидаются творческие коллективы из Германии, Израиля, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Фестиваль традиционно проводится в Новосибирской области, где с раннего детства жили Геннадий и Александр Заволокины, ставшие инициаторами проекта, объединившего гармонистов со всей России. В программе фестиваля - концерты, на которых выступят ансамбли различных жанров, ярмарка народных умельцев, праздник топора и русской печи, мастер-классы и гала-концерт. "Главная цель - популяризация народного творчества, преемственность поколений и сохранение культурного наследия народов России", - сказал Зимняков.

"[Ожидается] больше тысячи участников. <…> Роль у всех одна - показать себя, показать свою музыку, показать свою прекрасную культуру, а в культуру входит и песня, и костюм, и даже национальное блюдо. Везут "вкусности" из далекого Дагестана, из далекой Удмуртии. <…> Роль такая - сплочение, дружба", - рассказала Заволокина.

Заволокин добавил, что на фестивале ожидается от 300 до 500 гармонистов. Принять участие могут не только профессиональные артисты, но и каждый творческий человек.