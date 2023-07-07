В Москве за полгода ввели девять объектов здравоохранения

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что сегодня поликлиники строятся с учетом нового московского стандарта

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Девять объектов здравоохранения введены в эксплуатацию в Москве за первые шесть месяцев 2023 года, их общая площадь составила 96 тыс. кв. м. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее он сообщил, что на территории столицы до конца 2023 года завершат возведение свыше 20 новых объектов здравоохранения, в том числе планируется закончить строительство пяти из шести флагманских медицинских центров, которые будут соответствовать самым высоким стандартам и уникальны в плане оснащения.

"Мы уделяем пристальное внимание строительству и реконструкции объектов здравоохранения для того, чтобы жители всех районов столицы имели доступ к качественной медицинской помощи в шаговой доступности от дома. По итогам первого полугодия на территории Москвы было сдано девять объектов общей площадью 96 тыс. кв. м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Глава стройкомплекса отметил, что текущие объемы ввода на 80% превышают прошлогодние показатели за аналогичный период. Тогда Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию пять объектов суммарной площадью 43,5 тыс. кв. м.

"Амбулаторное звено столичной системы здравоохранения с начала года пополнили пять новых детских и взрослых поликлиник на севере, востоке и западе Москвы. В общей сложности новые здания рассчитаны на прием 3 тыс. пациентов в день", - добавил заммэра.

Поликлиники нового класса

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что сегодня поликлиники строятся с учетом нового московского стандарта, обеспечивающего безбарьерную среду, высокий уровень медицинского обслуживания с использованием современного оборудования. "В конце июня в Молжаниновском районе открылась детско-взрослая поликлиника с женской консультацией и постом скорой помощи на два машино-места. До этого времени район оставался единственным в столице без собственного городского медучреждения. Пятиэтажное здание на Синявинской улице общей площадью 11,8 тыс. кв. м рассчитано на 320 посещений в смену", - сообщил он.

Кроме того, в Москве сданы в эксплуатацию детско-взрослые поликлиники на Дмитровском шоссе и улице Юлиана Семенова. Каждая рассчитана на 750 посещений в смену. В районе Ховрино открылась детская поликлиника на 320 пациентов, а для жителей района Измайлово заработала поликлиника, которая может принять до 750 посетителей в сутки.

"Территория Новой Москвы пополнилась двумя медицинскими объектами. Первого июня открылся новый корпус детского стационара Московского многопрофильного клинического центра в поселке Коммунарка площадью 24,7 тыс. кв. м. Также сдана в эксплуатацию подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест для обслуживания микрорайонов Южное Бутово и Щербинка. Комплекс построен на пересечении ул. Маршала Савицкого и проектируемого проезда №728. Трехэтажное здание спроектировано таким образом, чтобы дежурная смена врачей могла как можно быстрее выехать по вызову. Общая площадь подстанции составляет 4,1 тыс. кв. м", - добавили в пресс-службе.

Также в начале года завершилась реконструкция Центрального клинического госпиталя Федеральной таможенной службы России на востоке Москвы. В рамках финального этапа был возведен новый корпус площадью более 12 тыс. кв. м. Здание полностью интегрировано в существующую инфраструктуру лечебного комплекса на Открытом шоссе. На средства инвестора построен лабораторно-диагностический центр, расположенный в непосредственной близости от многоэтажных жилых домов района Тропарево-Никулино.

"На всех этапах строительства столичных объектов здравоохранения проводятся контроль-надзорные мероприятия для того, чтобы обеспечить качество и безопасность зданий. Для каждого из них инспекторы Мосгосстройнадзора составляют индивидуальную программу выездных проверок. К инспекциям привлекают специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований по оценке качества работ и применяемых стройматериалов на соответствие требованиям проектной документации", - заверил Войстратенко.

По его словам, за первое полугодие Мосгосстройнадзор выдал девять разрешений на строительство объектов здравоохранения общей площадью более 57 тыс. кв. м.