Система Роскомнадзора "Антифрод" заблокировала свыше 318 млн звонков мошенников

В среднем подключенные к ней операторы блокируют по 1,5 млн звонков злоумышленников в день, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" предотвратила уже более 318 млн мошеннических звонков с момента ее запуска в 2022 году. В среднем подключенные к ней операторы блокируют по 1,5 млн звонков злоумышленников в день, сообщили в пятницу в пресс-службе Роскомнадзора.

"318,4 млн мошеннических звонков предотвратила система "Антифрод" Роскомнадзора. В июне 2023 года количество звонков с подменой номера снизилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 55 млн. В среднем в сутки подключенные к системе операторы блокируют 1,5 млн мошеннических звонков", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

По данным ведомства, в январе 2023 года система заблокировала 26 млн мошеннических вызовов, в феврале - 47,8 млн, в марте - 60 млн, в апреле - 70,9 млн, а в мае - 58 млн. В июне количество заблокированных вызовов снизилось до 55 млн.

Система "Антифрод" до марта 2024 года должна заработать в полном объеме, по плану Роскомнадзора к ней должны подключиться 2 464 российских оператора связи. В 2022 году стартовала ее тестовая эксплуатация.