В Минске опубликовали список нацистов, причастных к убийствам мирных граждан в годы войны

Список содержит 1 340 имен

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии опубликовала на своем сайте список из 1 340 немецких преступников и их пособников, совершивших убийства мирных граждан на территории республики в годы Великой Отечественной войны.

"К настоящему времени Генпрокуратура направила в компетентные учреждения юстиции 28 иностранных государств поручения и просьбы об оказании правовой помощи, в том числе для установления точных анкетных данных указанных лиц и получения сведений об их судимости за совершенные преступления", - отмечается в сообщении ведомства.

В прокуратуре заявили, что, "изучив данный список, не остается сомнений в надуманности отказов отдельных западноевропейских стран в оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа под предлогом "причинения вреда их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан".

В Генпрокуратуре отметили, что в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ прокурорскими работниками республики изучены тысячи страниц актов Чрезвычайной государственной комиссии, образованной указом президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года, иных архивных документов. Также допрошено почти 17 тыс. свидетелей и очевидцев преступлений нацистов и их пособников, проинформировали в прокуратуре.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 тыс. свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников. Несколько стран отказали в оказании такой помощи Минску, по данным которого могут быть живы более 400 лиц, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны. По оценке генерального прокурора республики, полное расследование дела о геноциде белорусского народа займет еще пять-семь лет.