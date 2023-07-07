В Тверской области около 40 детей вывезли из нелегального лагеря

Некоторых перевезли в другой оздоровительный лагерь в Кимрском округе, остальных родители забрали домой

ТАСС, 7 июля. Порядка 40 школьников, приехавших отдыхать в нелегальный лагерь в деревне Соболево Тверской области, перевезли в другой оздоровительный лагерь в Кимрском округе. Часть из них родители забрали домой, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"В настоящее время часть находившихся на отдыхе детей родители забрали домой, остальные <...> были доставлены в оздоровительный лагерь "Салют", где для них организовано проживание и питание. Специалистами принимаются меры к недопущению новых заездов детей в несанкционированный лагерь", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в региональной прокуратуре, в загородный лагерь "Салют" направили 39 детей, 16 из которых в настоящее время переданы законным представителям.

По данным Министерства образования Тверской области, дети находились в нелегальном лагере в антисанитарных условиях, опасных для их жизни и здоровья. "Здание, в котором они находились, не оснащено автоматической пожарной сигнализацией, не соблюдаются иные требования пожарной безопасности. Кроме того, в свободном доступе на кухне были обнаружены антипсихотические препараты. В результате обследования объекта было принято решение, что дети там находиться не могут", - отметили в ведомстве.

Деятельность несанкционированного лагеря в деревне Соболево Кимрского округа прекращена, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).