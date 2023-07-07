В театре "Ленком" рассказали о состоянии перенесшего инсульт Глеба Панфилова

По словам директора театра Марка Варшавера, ухудшений нет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Состояние народного артиста РСФСР, режиссера Глеба Панфилова, госпитализированного ранее с инсультом и воспалением легких, оценивается как удовлетворительное, ухудшений нет. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Глеб Анатольевич находится в больнице, в палате, где за ним следят и смотрят, чтобы скорее его подлечить. Находится он в удовлетворительном состоянии. К сожалению, глобальных сдвигов не происходит. Но делается все возможное и невозможное для того, чтобы он поднялся и пришел к нам театр", - сказал Варшавер, уточнив, что ухудшений в состоянии Панфилова нет.

11 мая стало известно, что Глеба Панфилова доставили в НИИ имени Склифосовского с инсультом. Позже Варшавер сообщил, что у режиссера диагностировали воспаление легких. В начале июня Панфилова перевели из НИИ имени Склифосовского в реабилитационный центр.

Глебу Панфилову 89 лет. Режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович", "Мать" и других. Обладатель наград всех крупнейших киносмотров - в Локарно, Венецианского, Каннского, Берлинского и Московского международного фестивалей, лауреат премий "Ника" и "Золотой орел". Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая ушла из жизни в начале 2023 года.