Горелкин: Threads де-факто технически блокируется в РФ, так как интегрирован с Instagram

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявил, что "новая соцсеть Meta уже совсем скоро превратится еще в одно оружие информационной войны"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Приложение Threads - аналог Twitter от корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) - де-факто технически блокируется в РФ. Об этом заявил в пятницу ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Threads серьезно интегрирован с Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta), у них общая база пользователей и, насколько я понимаю, общая серверная инфраструктура. Поэтому уже сейчас без помощи VPN российским пользователям на этот сервис зайти нельзя. То есть, техническая блокировка этого сервиса де-факто происходит", - сказал Горелкин.

При этом он добавил, что "новая соцсеть Meta уже совсем скоро превратится еще в одно оружие информационной войны".

Ранее российские пользователи начали получать уведомления о возможности скачивания приложения Threads из App Store и Google Play. В американском сегменте магазина приложений App Store сервис стал доступен для скачивания в 19:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 6 июля). Число подписчиков новой социальной сети достигло 30 млн менее чем за сутки с момента запуска.

Как ранее сообщала Meta, пользователи могут в любое время деактивировать свой профиль Threads, но чтобы удалить его, понадобится удалить аккаунт в Instagram.