7 июля, 11:41

В Ленобласти планируют выпустить учебники для школ по истории региона к 2024 году

Уже разработаны материалы для учащихся с 1-го по 4-й класс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Учебники по истории и культуре Ленинградской области для школ региона планируется выпустить к 1 сентября 2024 года. Уже разработаны материалы для учащихся с 1-го по 4-й класс, сообщила в пятницу председатель регионального комитета по образованию Вероника Реброва на своей странице во "ВКонтакте".

"Уже разработаны материалы для 1-4-х классов. Обсудили содержание для 5-11-х классов. Планируем взаимодействие с ведущими издательствами, чтобы к 1 сентября 2024 года региональные учебники были доступны для всех школьников Ленобласти", - написала она.

По ее словам, задача по разработке учебников и учебно-методических пособий по истории и культуре Ленобласти была поставлена еще в 2022 году. Собрано много материалов, главная задача - сделать новые учебники понятными и запоминающимися. 

Теги:
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