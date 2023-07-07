Kyodo: министры G7 договорились создать группу помощи Украине в борьбе с коррупцией

Как сообщило агентство, в частности, группа поможет Киеву в сборе и анализе соответствующей информации

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Министры юстиции стран Группы семи (G7) по итогам состоявшихся в пятницу в Токио переговоров договорились сформировать рабочую группу, которая окажет поддержку властям Украины в вопросе противодействия коррупции. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, в частности, группа поможет Киеву в сборе и анализе соответствующей информации. "Семерка" будет также консультировать юридические ведомства Украины в области улучшения работы ее правовой системы. Члены G7 будут способствовать расследованию преступлений, совершенных на территории страны.

20 мая лидеры Группы семи в совместном заявлении по итогам саммита в Хиросиме условились активизировать борьбу с коррупцией и совершенствовать координацию в области правосудия, в том числе по оказанию технической помощи странам в разработке законов и их применения.