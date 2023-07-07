В ДР Конго с начала года из-за кори умерли более 2,2 тыс. человек

Всего в стране выявили более 148 тыс. случаев заболевания

ПРЕТОРИЯ, 7 июля. /ТАСС/. Свыше 148 тыс. случаев заболевания корью и более 2,2 тыс. летальных исходов зарегистрировано с начала нынешнего года в Демократической Республике Конго. Об этом в пятницу сообщил портал Actualite со ссылкой на данные министерства здравоохранения, гигиены и профилактики заболеваний страны.

Эпидемия кори охватила все 26 провинций страны, отмечает портал. Больше всего случаев заболевания выявлено в провинциях Северное Киву (более 34 тыс.) и Южное Киву (около 33 тыс.). 77% общего числа заболевших, или 114 тыс. человек, составляют дети в возрасте до 5 лет.

"В настоящее время мероприятия по оказанию медицинской помощи населению и профилактике заболевания проводятся в основном в провинциях Северное Киву, Чопо и Киншаса", - цитирует портал представителя министерства.