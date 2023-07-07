КС РФ защитил права краснодарского футболиста из Нигерии

Конституционный суд постановил, что при принятии решения о применении решения о запрете на въезд в РФ в отношении иностранных граждан необходимо рассматривать дела не формально, а по существу, с учетом семейного положения и других личных характеристик

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу краснодарского футболиста из Нигерии Акинеми Джунаида на вынесенный ему запрет на въезд в РФ, постановил, что при принятии решения о применении такой санкции в отношении иностранных граждан суды должны рассматривать дела не формально, а по существу, с учетом семейного положения и других личных характеристик. Судебные решения в отношении нигерийского гражданина подлежат пересмотру, следует из опубликованного в пятницу постановления КС РФ.

"Правоприменительные решения по делу гражданина Федеративной Республики Нигерия Акинеми Муджиба Джунаида, вынесенные на основании подпункта 14 части 1-й статьи 27 ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в истолковании, расходящемся с его конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке", - говорится в тексте постановления.

Жалоба игрока

Поводом для проверки конституционности положений миграционного законодательства стала жалоба гражданина Нигерии, который прибыл в РФ в 2018 году и стал игроком Краснодарской краевой любительской футбольной лиги. Основанием для въезда в Россию для Акинеми Джунаида стала многократная виза с суммарным сроком пребывания в РФ в 90 дней в течение полугодового периода.

За время проживания России Джунаид женился на гражданке РФ, у них появился ребенок. В 2020 году правоохранительные органы привлекли нигерийца к административной ответственности за существенное превышение срока пребывания в России по своей визе. Тогда суд вынес ему штраф в 2,5 тыс. рублей, но выдворять из страны не стал, так как тогда в РФ действовали ковидные ограничения в том числе на высылку из страны.

Позже, в 2021 году МВД приняло решение о запрете Джунаиду въезда в РФ на 10 лет в соответствии с нормами миграционного законодательства. Находившийся за границей нигериец обратился с жалобой на это решение в суд, так как, по его мнению, полицейские не учли наличие у него жены и ребенка - граждан РФ, единственным кормильцем которых он являлся.

Судебные инстанции в удовлетворении исков футболиста отказали, сославшись на то, что оспариваемые нормы миграционного законодательства являются обязательными, а наличие жены и ребенка не могут служить основанием для ее неприменения. Исчерпав другие способы защиты своих прав, Акинеми Джунаид обратился с жалобой в КС.

Решение КС РФ

Конституционный суд подчеркнул, что запрет на въезд в страны - это мера принуждения, которая не равна привлечению к административной ответственности и не связана напрямую с назначением выдворения из страны. Цель запрета - предупреждение новых правонарушений.

Исходя из этого, при принятии решения о неразрешении въезда уполномоченный орган должен установить и оценить в том числе семейное положение иностранца. В свою очередь, суд при проверке такого решения должен учесть не только выводы правоохранительных органов, но также оценить его семейное положение, другие личные характеристики. Суд не должен принимать решение только по формальным признакам, ему следует взвешивать все обстоятельства дела самостоятельно.

Иной подход означал бы нарушение права на судебную защиту, гарантированную Конституцией РФ. Нарушение миграционных сроков пребывания, в отсутствие других оснований для запрета на въезд в Россию, не может иметь превалирующего значения. Этот вопрос необходимо исследовать и с точки зрения последствий для иностранца - невозможности заботиться о членах семьи и реализовать свои родительские права в отношении несовершеннолетних детей.

При этом судебное решение об отмене запрета на въезд в РФ по гуманитарным основаниям не снимает с иностранного гражданина обязанности оформить свой статус и в дальнейшем уважать российский правопорядок и соблюдать миграционные правила.

Оспоренные нормы миграционного законодательства признаны соответствующими Конституции РФ, но с учетом изложенной КС РФ позиции. Исходя из решения КС РФ, дело нигерийского гражданина подлежит пересмотру.