7 июля, 12:13

В Центре реабилитации диких животных семью амурских котов перевели в летний вольер

© Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы/ ТАСС

Котятам положена "мясная диета", а в качестве снарядов для упражнений специалисты разместили в вольере ветви деревьев

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Амурским котятам, которые находятся в Центре реабилитации диких животных, сделали прививки и перевели в летний вольер. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Изъятые в декабре из московской квартиры краснокнижные амурские коты обзавелись потомством. Котята быстро растут: им нужно много пространства для активных игр, возможность бывать на свежем воздухе и принимать солнечные ванны. Это - лучшая профилактика рахита - распространенного заболевания у диких хищников, которых содержат в неподобающих условиях", - говорится в сообщении.

После того как амурским котятам сделали все необходимые прививки, их перевели в летний вольер. Котятам положена "мясная диета", а в качестве снарядов для упражнений специалисты разместили в вольере ветви деревьев.

"В дикой природе эти коты обитают на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур и на побережье Японского моря. Их можно встретить в Ханкайском, Уссурийском, Лазовском заповедниках. Амурский лесной кот занесен в СИТЕС и Красные книги Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. Популяция этих котов в природе постоянно сокращается из-за уничтожения их естественной среды обитания и браконьерства - их незаконно вылавливают, чтобы одомашнить. Но даже выращенные в неволе, они остаются дикими", - заключили в пресс-службе. 

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© Информационное агентство ТАСС
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