В ЛНР в июне 2023 года 2 человека погибли, 25 получили ранения в результате обстрелов ВСУ

Уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова сообщила, что также разрушили более 40 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры

ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в июне почти 40 раз обстреляли территорию ЛНР, в результате ударов противника 2 мирных жителя погибли, еще почти 25 получили ранения. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

"С 1 июня по 30 июня текущего года зафиксировано 39 обстрелов вооруженными формированиями Украины 17 населенных пунктов ЛНР, в результате которых 24 человека получили ранения, 2 [человека] погибли", - написала она в Telegram-канале.

Сердюкова сообщила, что в результате ударов украинских войск за упомянутый период в республике разрушены и повреждены более 40 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры. По ее словам, удары по населенным пунктам ЛНР наносились в том числе крылатыми ракетами Storm Shadow и из реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Необходимо учесть, что фактические цифры могут быть значительно выше, поскольку из мест, подвергающихся регулярным обстрелам ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС), информация поступает после фиксации компетентными органами непосредственно на местах, в связи с чем будет учтена в дальнейшем", - подчеркнула омбудсмен.

30 июня Сердюкова сообщила ТАСС, что более 200 жителей ЛНР погибли с февраля 2022 года в результате обстрелов со стороны ВСУ.