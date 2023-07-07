В Великобритании число случаев заболевания раком кожи достигло рекордного уровня

По данным благотворительной организации Cancer Research UK, оно составило 17,5 тыс. случаев в год

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Заболеваемость опасной формой рака кожи, меланомой, в Великобритании достигла рекордных 17,5 тыс. случаев в год. Об этом сообщила в пятницу британская благотворительная организация Cancer Research UK, изучающая раковые заболевания и способы их лечения.

"Наш последний анализ показывает, что [в Великобритании] диагностируется 17 500 случаев заболевания [меланомой] в год", - говорится в отчете. При этом вероятность образования раковых клеток у людей старше 55 лет за последнее тридцатилетие выросла почти втрое.

Как утверждает организация, почти 9 из 10 случаев заболевания раком кожи в Великобритании связаны с чрезмерным воздействием ультрафиолетового изучения солнца и соляриев. По данным Cancer Research UK, рост заболеваемости также является последствием популяризации загара в 1970-х годах, когда осведомленность о раке кожи была еще низкой.

Меланома представляет собой одну из форм рака кожи, которая обладает повышенным уровнем опасности для жизни ее носителей. По статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый год ею заболевают около 200-300 тыс. человек, а еще примерно 60 тыс. человек умирают в результате развития тяжелых форм этих новообразований, не поддающихся лечению.