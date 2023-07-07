В Бутырском районе Москвы появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс в 2025 году

Объект будет включать бассейн, тренажерный зал, буфет, необходимые технические и административные помещения

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) планируется начать в Бутырском районе столицы в следующем году. Об этом сообщил в пятницу руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Уже в текущем году приступим к проектированию будущего ФОКа, который расположится в Бутырском районе Северо-Восточного округа столицы. К строительству планируем приступить в 2024 году", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили ТАСС в департаменте, стройку планируется завершить в 2025 году. Новый объект площадью около 3,4 тыс. кв. м будет находиться в шаговой доступности от станции метро "Фонвизинская", на улице Милашенкова.

"Спорткомплекс будет включать бассейн для оздоровительного плавания, тренажерный зал, буфет, необходимые технические и административные помещения. Объект будет функционировать в круглогодичном режиме и полностью отвечать требованиям программы "Спорт Москвы", - уточнили в пресс-службе.