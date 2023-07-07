7 июля, 12:34

ГИБДД Москвы не будет выдавать права и регистрировать машины 9 июля из-за плановых работ

Граждане смогут обратиться за получением государственных услуг в более позднее время или в последующие рабочие дни

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции днем 9 июля не будут выдавать водительские удостоверения и регистрировать машины из-за проведения плановых технических работ по обслуживанию информационных систем МВД России.

"В связи с проведением 9 июля 2023 года с 09:00 до 15:00 плановых технических работ по обслуживанию информационных систем МВД России предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Москвы будет приостановлено", - говорится в сообщении ГИБДД.

Гражданам, записавшимся на прием в указанный день, будет обеспечена возможность обратиться за получением государственных услуг в более позднее время или в последующие рабочие дни, добавили в Госавтоинспекции. 

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