В России дефицит кадров в коррекционной педагогике составляет 12 тыс. человек

В Астраханской области в конце мая подписали соглашение с Институтом коррекционной педагогики о реализации регионального образовательного проекта для детей с инвалидностью и ОВЗ

АСТРАХАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Дефицит кадров в сфере коррекционной педагогики в России составляет 12 тыс. человек. Об этом заявила заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова в ходе подведения итогов обучающего модуля с участием Института коррекционной педагогики в штабе общественной поддержки в Астрахани.

В конце мая власти Астраханской области подписали соглашение с Институтом коррекционной педагогики о реализации регионального образовательного проекта для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В рамках соглашения в течение месяца на площадке астраханского Института развития образования "Платформа" проводилась серия образовательных мероприятий, посвященных коррекционной педагогике. Идея и реализация проекта была поддержана Кузнецовой.

"Мы сегодня говорим о том, что до 12 тыс. вырос дефицит кадров в сфере коррекционной педагогики. И мы понимаем, что, скорее всего, он будет возрастать, если мы не продумаем четкую маршрутизацию решения этого вопроса поэтапно. Мы начали делать то, что можем - организовали площадку Института коррекционной педагогики и решили в Астраханской области запустить этот пробный шаг, объединить коррекционных педагогов, специалистов и пригласить родителей, потому что именно родители большую часть времени проводят с детьми", - сообщила Кузнецова.

Она также добавила, что реализация проекта помогла определить "векторы содержательного плана, которые нужны как специалистам в области традиционной педагогики, так и родителям, которые являются слушателями этих лекций и готовы ежедневно применять их в жизнь, общаясь с ребенком".

"Первое - мы точно будем развивать проект дальше. Учитывая огромный запрос, который есть в Астраханской области, мы понимаем, что только такими общественно-государственными инициативами обойтись нельзя. Поэтому надеюсь, что коллеги в Госдуме вместе со мной, депутаты Астраханской области будут прорабатывать меры, которые позволят обеспечить специалистами должной квалификации на перспективу наших детей", - добавила Кузнецова.

По данным областных властей, в Астраханской области проживают более 4 тыс. семей, воспитывающих детей с ОВЗ. В рамках нового проекта для учителей коррекционных школ, родителей детей с ОВЗ, педагогов-дефектологов, логопедов и органов местного самоуправления проходили лекции, семинары, круглые столы. Спикерами выступали региональные эксперты и представители федерального Института коррекционной педагогики.