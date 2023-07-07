В Севастополе планируют открыть государственную художественную галерею в 2025 году

Директор галереи Виталий Зотов отметил, что в музее уже планируют премьерную выставку

ДУШАНБЕ, 7 июля. /ТАСС/. Российскую государственную художественную галерею, которую строят в Севастополе, планируют открыть в 2025 году, а реконструкцию музея имени Михаила Крошицкого намерены завершить до конца 2023 года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор галереи Виталий Зотов во время форума "Диалог между музеями Таджикистана и России", который проходит в Душанбе.

"Строители обещают [закончить работы] в конце 2024 года. Но музей, даже когда его нам сдадут, откроется только через шесть-девять месяцев, потому что нужно протестировать все системы климата, безопасности", - сказал собеседник агентства, добавив, что в музее уже планируют выставку на открытие.

Зотов отметил, что музей найдут чем наполнить и не будут забирать экспонаты у других музеев для наполнения собственных фондов.

По его словам, музей имени Крошицкого в Севастополе, который находится в здании, являющемся объектом культурного наследия, рассчитывают открыть в этом году. "Фасад сдали в начале этого года, недавно с коллегами общался, они проводят работы по организации переезда из фондохранилища туда, я надеюсь, что до конца этого года [откроется], там просто часть оборудования еще не пришла", - сказал он.

Реконструкция здания музея имени Крошицкого в Севастополе велась около четырех лет. Художественную галерею разместят в Севастополе на территории культурно-образовательного комплекса, которые также создаются в Калининграде, Кемерово и Владивостоке по поручению президента России Владимира Путина.

В пятницу в Душанбе открылись Дни культуры России в Таджикистане. По программе мероприятий уже открылась выставка, посвященная кинематографу, и прошел форум, на котором руководители российских музеев поделились опытом организации выставок с коллегами из Таджикистана. Также состоятся концерты российских артистов в городах страны.