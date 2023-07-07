"Одноклассники" запускают проект для блогеров по созданию собственных шоу

Заявку на участие можно подать до 15 августа

"Одноклассники" представили проект для блогеров, который поможет им создать собственные шоу. Для участия авторам необходимо до 15 августа описать и защитить свои идеи и на момент подачи заявки иметь группу в ОК, говорится в пресс-релизе соцсети.

Для подачи заявки блогеру нужно описать на сайте проекта свою идею с обоснованием, почему именно она может быть интересна аудитории и составить примерный бюджет шоу. Концепция проекта должна соответствовать одной из 13 фокусных и наиболее популярных тематик хобби пользователей, которые отражают позиционирование соцсети как платформы для увлечений.

Жюри, состоящее из представителей команды ОК и компаний, специализирующихся на создании профессионального контента, будет отбирать идеи авторов шоу в несколько этапов. Победителей проекта назовут в конце третьего квартала 2023 года.

Прошедшим конкурсный отбор помогут бесплатно реализовать свои проекты совместно с командой продюсеров, сценаристов, производителей и дистрибьюторов контента. Бюджет каждого шоу определят индивидуально.