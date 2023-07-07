Собянин рассказал о ходе создания киномедиакластера на территории МЕТМАШ

Мэр города отметил, что благодаря созданию кластера появится конкурентная площадка Голливуду и Болливуду

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход работ по созданию киномедиакластера полного цикла на территории ВНИИМЕТМАШ.

Реорганизации территории МЕТМАШ, расположенной на Рязанском проспекте, недалеко от станции метро "Стахановская" началась в марте 2023 года. На площадке площадью свыше 24 га будет построен кластер для производителей видео- и киноконтента. Инфраструктура будет включать современные съемочные павильоны, студии, офисы, мультимедиацентр и другие объекты, обеспечивающие полный цикл производства кино и видеоконтента. Общая площадь комплекса должна составить 170 тыс. кв. м.

"В Москве достаточно много кинопавильонов, но современных с высоким уровнем сьемок очень мало. Поэтому создавая кластер, мы ставим задачу создать павильон "завтрашнего" дня", - сказал мэр журналистам. Он добавил, что благодаря созданию кластера появится конкурентная площадка Голливуду и Болливуду. При этом важно, чтобы сам кластер закрывал потребности внутреннего рынка.

Исполнительный директор "Камеди Продакшн" Алан Батаев в ходе общения с мэром отметил, что благодаря созданию медиакластера киноиндустрия выйдет на новый уровень в том числе за счет объединения таких смежных индустрий, как сценические костюмы и реклама.

"Одна из главных проблем - это еще и кадры, поэтому большое внимание нужно уделить и этому вопросу", - отметил мэр.

О кластере

Согласно справке пресс-службы мэра и правительства Москвы, кластер планируется возвести в три очереди. Так, уже к осени будет проведена реконструкция 10 корпусов, в которых будут открыты: павильоны для съемок кино и рекламы, XR павильоны для съемки Virtual Production, медиа арт центр, включающий пространство для проведения выставок, образовательных программ и различных мероприятий, музей кино, коворкинги и другие офисы.

Сам кластер будет включать площадки: МЕТМАШ на Рязанском проспекте, где будет создана инфраструктура кинопроизводства полного цикла, "Москино" в Красной Пахре для проведения натурных съемок под открытым небом и воссоздание Киностудии имени Горького.

"Через год - к осени 2024 года - в рамках второй очереди предполагается реконструировать 4 корпуса, в которых будут размещены 6 больших съемочных павильонов. В 2024-2026 годах в составе третьей очереди планируется обустроить 6 кинопавильонов для съемок аэропорта, вокзала и бассейн для подводных съемок", - заключили в пресс-службе.