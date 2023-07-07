В Киеве начали записывать граждан на учения по подготовке к "национальному сопротивлению"

Занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Власти столицы Украины начали запись гражданского населения для добровольного участия в учениях по подготовке к "национальному сопротивлению". Как сообщается на сайте Киевского городского совета, в программу обучения, в частности, входят правила обращения с оружием.

"В Киеве начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению. Занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям", - говорится в сообщении.

В программу обучения входят основы минно-взрывной безопасности, правила обращения с взрывоопасными предметами, стрелковая подготовка и правила обращения с огнестрельным оружием, защита от оружия массового поражения, действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

"Проводить обучение будут работники департамента муниципальной безопасности КГГА [Киевской городской государственной администрации] и волонтеры, имеющие достаточный уровень подготовки", - заявляют городские власти.

Власти Украины в феврале прошлого года начали раздавать оружие всем желающим. Президент страны Владимир Зеленский 4 марта 2022 года подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". 15 марта того же года в МВД сообщали, что населению выдали "десятки тысяч автоматов". Власти в некоторых регионах в начале этого года призвали жителей сдать оружие, но в отведенный срок это сделано не было. В конце марта министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял, что до завершения боевых действий оружие у населения изымать не будут.