Финал конкурса "Московские мастера" по информационному моделированию прошел в Москве

В соревновании приняли участие восемь команд по два человека

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Городской конкурс профессионального мастерства "Московские мастера" по информационному моделированию завершился в столице, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

"Состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" в номинации "Специалист в области информационного моделирования зданий и сооружений", - сказал заместитель руководителя департамента Дмитрий Добрянский.

В конкурсе принимали участие восемь команд по два человека. Команды состояли из специалиста в сфере информационного моделирования архитектурных решений и специалиста по конструктивным решениям. Соревнования по профессии представляли собой конкурентную работу проектных команд, осуществляющих проработку конкурсного задания.

Конкурсное задание состояло из двух этапов: разработка трехмерной информационной модели объекта капитального строительства (проектирование одноэтажного ресторана с плоской крышей); предоставление и защита проекта в виде презентации, где необходимо было отразить навыки и методы работы по BIM-моделированию и процессов, связанных с моделированием.

"Некоторые участники, соревнующиеся за звание лучших в профессии, участвовали в прошлогоднем состязании. Специалисты по информационному моделированию оптимизируют многие строительные процессы, чем делают город красивее и безопаснее", - подчеркнул Добрянский.

Конкурс "Московские мастера" проводится в целях улучшения качества строительства, повышения престижа высококвалифицированного труда работников отрасли, пропаганды их достижений и передового опыта.