В Московском зоопарке сообщили о наличии всего необходимого для комфорта животных в жару

Также есть дополнительные средства охлаждения: пруды, бассейны, водопады, рвы и речки

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Животные в Московском зоопарке обеспечены всем необходимым для комфортного времяпрепровождения в жаркие дни. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе зоосада.

Накануне в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозировали, что температура воздуха в столичном регионе достигнет плюс 31 градуса.

"Обитатели Московского зоопарка очень разные. Некоторые из них хорошо приспособлены к высоким температурам - они легко справляются с московской жарой. Жираф, сурикаты, медоеды чувствуют себя прекрасно. Верблюды, овцебыки, волки и многие другие уже давно подготовились к лету, сбросив зимние шубы. Кроме того, вольеры всех наших подопечных сконструированы так, что в них всегда есть прохладное место", - заверили в пресс-службе.

Там добавили, что посетители видят только уличные вольеры животных, но у каждого есть внутренние помещения, где поддерживается комфортная температура. Также есть дополнительные средства охлаждения: пруды, бассейны, водопады, рвы и речки.

"Водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи, капибары и многие другие", - отметили в зоосаде.

Также в пресс-службе уточнили, что у белого медведя непрерывно работает снегогенератор, так что в вольере всегда есть сугроб. Самые жаркие часы панды Жуи и Диндин проводят во внутренних вольерах, где поддерживается необходимая температура и влажность. Когда жара спадает, жуют свой любимый бамбук под водными распылителями, заключили в зоопарке.