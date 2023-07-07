У стен Оптиной пустыни открыли памятник Достоевскому

Патриарх Кирилл отметил, что открытие монумента является "зримым свидетельством" признательности ему и будет способствовать дальнейшей популяризации литературного наследия русского классика

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Открытие памятника писателю Федору Достоевскому у стен монастыря Оптина пустынь в Калужской области является "зримым свидетельством" признательности ему и будет способствовать дальнейшей популяризации литературного наследия русского классика. Об этом говорится в видеообращении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое распространила в пятницу пресс-служба предстоятеля.

Церемония торжественного открытия и освящения памятника Достоевскому у стен Оптиной пустыни началась в 16:00. Ровно 145 лет назад, 7 июля 1878 года, Достоевский впервые посетил монастырь, где его встреча с преподобным старцем Амвросием подвела итог многолетним духовным и творческим исканиям писателя.

"Замечательно, что проходящие в эти дни на благословенной Оптинской земле духовно-просветительские мероприятия фестиваля вносят свой вклад в увековечение памяти Федора Михайловича и помогают молодому поколению через приобщение к его творчеству найти ответы на многие важные вопросы. Значительной лептой в популяризацию литературного наследия Достоевского и зримым свидетельством нашей ему признательности является открытие памятника писателю, совершившееся ныне у стен прославленной Свято-Введенской обители", - говорится в обращении.

Приветствуя участников открывшегося в пятницу духовно-просветительского проекта "Дни Достоевского в Оптиной пустыни", патриарх отметил, что писатель был личностью мирового масштаба, творчество которого оказало "огромное влияние как на русскую, так и на зарубежную культуру, стало источником глубоких размышлений и вдохновения для миллионов людей разных поколений". "Глубокий мыслитель и одаренный мастер слова, он с удивительной проницательностью, честностью и, что важно, с любовью писал портрет человеческой души", - сказал патриарх.

Открытие памятника стало одним из пунктов программы "Дней Достоевского в Оптиной пустыни" 7-8 июля. Этот духовно-просветительский проект проходит уже во второй раз. Он приурочен к престольному празднику оптинского Иоанно-Предтеченского скита (7 июля по новому стилю Русская православная церковь отмечает Рождество Иоанна Крестителя).

Помимо представителей духовенства, в проекте примут участие известные артисты, музыканты, творческие коллективы, среди них Александр Добронравов, Пелагея, Юрий Башмет, Евгений Князев, Игорь Петренко, Екатерина Гусева, Антон и Виктория Макарские, хор имени Пятницкого. Народные и заслуженные артисты России прочитают во время концерта отрывки из произведений Достоевского. В программе также заявлены показы киноэссе "Федор Михайлович" и фильма "Русский крест" под открытым небом. Во время "Дней Достоевского" также пройдут беседы на тему духовного возрождения России.