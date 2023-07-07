Работодателей намерены обязать направлять работника на психиатрическое освидетельствование

Согласно проекту приказа Минздрава, работодатель обязан выдать сотруднику направление для прохождения психиатрического освидетельствования при выявлении на осмотре психиатрических противопоказаний для работы либо их признаков

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минздрав России разработал проект приказа, утверждающего новый порядок проведения предварительных и периодических медосмотров. Согласно документу, работодатель обязан выдать сотруднику направление для прохождения психиатрического освидетельствования при выявлении на осмотре психиатрических противопоказаний для работы либо же их признаков, соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В случае выявления у работника (лица, поступающего на работу) при проведении предварительного или периодического осмотра психических расстройств, психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, или их признаков, последний на основании выданного работодателем (его уполномоченным представителем) направления на освидетельствование направляется для прохождения обязательного психиатрического освидетельствования", - говорится в проекте документа.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России, проект приказа актуализирует действующие нормы проведения предварительных и периодических медосмотров с учетом изменений в российском законодательстве. В частности, он устанавливает порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, последовательность действий при их организации для выявления противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медосмотры при поступлении на работу, а также периодические медицинские осмотры.

"Работа во вредных и опасных условиях труда может приводить к возникновению профессиональных заболеваний, то есть болезней, которые развиваются в силу действия неблагоприятных факторов производственной среды. Своевременное выявление и учет профессиональных заболеваний позволяет сохранить здоровье и трудоспособность работников, а также принять меры по сокращению действия соответствующего неблагоприятного фактора на производстве со стороны работодателя. Основной целью проведения указанных медицинских осмотров является сохранение здоровья работающего населения, в том числе и в части недопуска граждан для выполнения работ, которые могут навредить его здоровью", - подчеркнули в Минздраве.