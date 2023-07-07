В Новой Москве к 2026 году построят 80 школ и детских садов

В зданиях появятся современные кабинеты, в которых установят высокотехнологичное оборудование

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) к концу 2025 года планируется построить и ввести в эксплуатацию 80 образовательных учреждений. В округах появятся 44 новых детских сада и 36 школ, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В Новой Москве политика комплексного развития территорий получила наиболее активное применение. Чем больше у нас строится жилья, тем больше появляется социальных объектов, в частности, школ и детских садов. Наша задача - построить и передать городу такие объекты для полной ликвидации дефицита мест", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса.

По словам заммэра, каждый год в Новой Москве появляются несколько десятков образовательных учреждений. "Таким образом, к началу 2026 года мы обеспечим местами почти 32 тыс. учеников и более 11 тыс. дошкольников", - отметил он.

"Новые школы и детские сады будут полностью соответствовать всем современным требованиям столичного образования. В них создадут условия для всестороннего развития детей. Предметно-пространственная среда будет организована таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого воспитанника с учетом его склонностей, интересов и уровня активности", - приводятся в тексте слова главы Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

Он уточнил, что в зданиях появятся современные кабинеты, в которых установят высокотехнологичное оборудование. Проектами предусмотрены обновленные спортивные блоки с просторными залами для занятий физкультурой и гимнастикой, пространства для проведения мероприятий, современные пищеблоки. На прилегающих территориях разместятся благоустроенные школьные дворы со спортивными зонами и озеленением.