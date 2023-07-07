7 июля, 13:19

В Северной Осетии-Алании создадут кадетские классы полиции

Участники четырехстороннего соглашения пришли к мнению, что такая мера повысит эффективность военно-патриотического воспитания молодежи

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 июля. /ТАСС/. Кадетские полицейские классы создадут на базе школ в Северной Осетии-Алании. Церемония подписания четырехстороннего соглашения об этом прошла в МВД республики, сообщили в пятницу в ведомстве.

"В МВД по РСО-Алания состоялась церемония подписания четырехсторонних соглашений по созданию на территории республики кадетских (полицейских) классов. В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел по республике Андрей Сергеев, министр образования и науки Элла Алибекова, ректор Северо-Осетинского госуниверситета Алан Огоев, а также директора школ: №8 Беслана Алла Хаблиева, №1 села Камбилеевское Залина Кудзиева, станции Луковская Анна Чумаченко. Договор вступает в силу с момента подписания", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Участники встречи пришли к единому мнению, что организация учебно-воспитательного процесса на принципах кадетского обучения, несомненно, повысит эффективность военно-патриотического воспитания молодежи, способствует формированию у обучающихся гражданской позиции, нравственных, лидерских и коллективных качеств, подготовит выпускников к поступлению в вузы военного и правоохранительного профиля и повысит престиж службы в МВД", - добавили в ведомстве. 

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