Косачев призвал усилить господдержку фильмов и книг патриотически настроенных авторов

По словам вице-спикера Совфеда, этот вопрос приобретает особую актуальность в условиях формирования нового идейного культурного пространства

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вопрос усиления государственной поддержки в целях создания фильмов, телепередач и книг патриотически настроенными деятелями искусства приобретает особую актуальность в условиях формирования нового идейного культурного пространства. Такое мнение высказал в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Всегда в России суровые испытания давали импульс нравственному осмыслению событий через литературу, музыку, живопись, кино и театр. Можно сказать, что сейчас формируется новое идейное культурное пространство. В его центр выходят настоящие герои Отечества - это защитники Родины, это ученые, творцы, подвижники, представляющие все этнические группы России", - сказал сенатор на заседании Совета по межнациональным отношениям, посвященном вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в новой геополитической обстановке.

"В свою очередь это обуславливает актуальность усиления государственной поддержки производства фильмов, теле- и радиопрограмм, литературной, художественной продукции с целью создания условий, чтобы патриотически настроенные деятели искусства могли обращаться со своими произведениями к максимально широкой аудитории", - продолжил Косачев.

Он также отметил, что считает важным совершенствовать критерии отбора проектов при проведении творческих конкурсов. "Они должны обеспечивать приоритетную поддержку проектов, способствующих сохранению, укреплению и продвижению традиционных ценностей", - заявил вице-спикер Совфеда.