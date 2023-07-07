В поселке Коммунарка начали возведение очистных сооружений поверхностного стока

Конструкции будут представлять собой двухблочное здание, состоящее из производственной и административной частей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Строительство очистных сооружений поверхностного стока, предназначенных для очистки ливневых и талых сточных вод, началось в поселке Коммунарка Новой Москвы. Инженерный объект возводится за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу столицы, сообщил в пятницу руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Создание дополнительных инженерных объемов стало необходимым в условиях масштабного, непрерывно растущего жилого, административного и дорожно-транспортного строительства в Коммунарке. Новые сооружения позволят избежать в будущем попадания загрязненных вод в водоемы и повысить качество очистки за счет современного оборудования. Объект возводится в системе существующей ливневой канализации", - сказал Жидкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, очистные сооружения будут представлять собой двухблочное здание, состоящее из производственной и административной частей. В производственном блоке появится насосная станция с отделением для мусорозадерживающих корзин. Строители смонтируют приемный канал, горизонтальные песколовки и аккумулирующую емкость с насосами подачи воды на фильтры очистки.

Инженерный объект будет оснащен насосным оборудованием для откачки осадка, фильтровальной станцией с трехступенчатой системой очистки, системой ультрафиолетового обеззараживания и отдельным резервуаром для чистой воды. "Предусмотрена возможность обратной промывки фильтров с помощью воды, прошедшей очистку. Сооружения проектировались с учетом необходимости соблюдения всех современных норм, предъявляемых к качеству воды, спускаемой в водоемы рыбохозяйственного значения", - добавили в пресс-службе.

Работы по строительству очистных сооружений поверхностного стока в поселке Коммунарка выполняет генподрядчик АО "Группа компаний "ЕКС", государственный заказчик - ГКУ Москвы "Москворечье". Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году. После окончания основных работ специалисты выполнят благоустройство прилегающей территории - комплексное озеленение и укладку тротуара, а также установят малые архитектурные формы.

"До конца 2023 года на территории ТиНАО предполагается ввести восемь новых объектов инженерной инфраструктуры. Из них три будут построены за счет средств городского бюджета и пять - с помощью инвесторов. Планируется, что к концу 2023 года общая протяженность водосточной сети столицы достигнет 8,6 тыс. км", - заключили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.