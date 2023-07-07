В Москве для предпринимателей проведут цикл лекций об использовании недвижимости

Онлайн-мероприятия состоятся 11, 12 и 13 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Предпринимателям в Москве проведут цикл лекций об использовании городской недвижимости 11, 12 и 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"Госинспекция по недвижимости, входящая в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, 11, 12 и 13 июля в 16:00 проведет онлайн-мероприятия на тему: "Объекты недвижимости - что важно знать правообладателям земельных участков и объектов нежилого фонда". Участие бесплатное", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что спикером выступит главный инспектор управления контроля за объектами недвижимости по Южному административному округу Егор Федотов. Во время онлайн-встречи на тему: "Земельные отношения - советы землепользователям", которая пройдет 11 июля, участникам расскажут о порядке оформления прав на земельные участки под строительство капитальных или возведение некапитальных объектов и другие цели.

О том, какие обязательные условия необходимо соблюдать при эксплуатации нежилых помещений, слушатели узнают 12 июля на вебинаре "Основные требования по использованию объектов нежилого фонда". Спикер расскажет, как правильно проводить перепланировку помещений и не допускать нарушений, добавляется в материале.

По итогам состоится профилактический вебинар на тему: "Работа без ошибок - залог успешного ведения бизнеса", который пройдет 13 июля. Участники смогут закрепить полученные знания в сфере имущественно-земельных отношений и поучаствовать в обучающий игре-викторине.