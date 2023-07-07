Участниками проекта "Менделеевская карта" стали более 5 тыс. человек

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал, что "Аэрофлот" и Росатом подписали официальное соглашение с проектом

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. старшеклассников, студентов, аспирантов и молодых ученых зарегистрировались для участия в проекте "Менделеевская карта" с 27 июня. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, куратор проекта Александр Мажуга.

"Менее чем за 2 недели с того момента, как мы объявили о начале выдачи "Менделеевских карт" - 27 июня - на сайте проекта уже зарегистрировались более 5 тыс. человек - школьники, студенты, аспиранты и молодые ученые уже стали обладателями "Менделеевской карты", которая дает участникам ряд преференций у партнеров проекта", - сказал Мажуга.

Он добавил, что с проектом подписали официальное соглашение еще две крупные компании: "Аэрофлот" и госкорпорация "Росатом". "Аэрофлот" будет предоставлять держателям "Менделеевских карт" скидку на перелеты в 5%, а госкорпорация "Росатом" предоставит доступ к ряду образовательных курсов для подготовки специалистов, организует бесплатные экскурсии в научно-исследовательские институты, включая первую в мире АЭС в Обнинске", - пояснил депутат.

Всего к проекту присоединились порядка 30 партнеров, среди которых РЖД, фитнес-клубы, музеи, театры, издательства, медицинские организации, образовательные курсы, книжные магазины.

Проект "Менделеевская карта" реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, проходящего в России в 2022-2031 годах. Участниками проекта, который реализует "Единая Россия" при поддержке Минобрнауки РФ и Совета при президенте России по науке и образованию, станут около 200 тыс. человек. Это школьники - победители и призеры всероссийской олимпиады, студенты колледжей и техникумов - победители всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, одаренные учащиеся вузов, аспиранты и молодые ученые до 35 лет.