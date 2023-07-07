В Москве семейной паре ко Дню семьи, любви и верности подарили газовую плиту

Супруги отметили 63 года совместной жизни

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Семейной паре из Москвы, которые отметили 63 года совместной жизни, в преддверии Дня семьи, любви и верности подарили современную газовую плиту. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Мосгаз".

"В преддверии Дня семьи, любви и верности Анне и Владимиру Алексеевым, которые в этом году отметили 63-летие совместной жизни, АО "Мосгаз" и префектура СВАО города Москвы преподнесли подарок - современную газовую плиту, оснащенную автоматической системой безопасности. Лично поздравить супружескую пару пришли заместитель главного инженера АО "Мосгаз" Татьяна Киселева и глава управы Бабушкинского района города Москвы Александр Кузьмин", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в то время, пока специалисты устанавливали газовую плиту, супруги поделились секретом их крепкой и счастливой совместной жизни. По их словам, для счастливого брака нужно уважать и слышать друг друга, идти на уступки и научиться быть опорой для любимого человека.

"Для мосгазовцев - это добрая традиция и повод высказать свое уважение парам, прожившим в браке более полувека. В этом году совместно с префектурой Северо-Восточного административного округа Москвы мы начали поиски семьи, которой могли бы быть полезны в установке новой газовой плиты. Новая плита оснащена полезной функцией "газ-контроль". <...> Если конфорка вдруг погаснет, то через 10-15 секунд система перекроет подачу газа. Плюс еще одно удобство - пьезорозжиг, не нужны спички и зажигалка под рукой. Я желаю этой потрясающей семье здоровья, сил и самых лучших пожеланий, пусть 63 года будет даже не серединным рубежом их совместной жизни!" - приводятся в тексте слова Киселевой.