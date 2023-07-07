Инвесторы передадут Москве еще 13 социальных объектов

Также на северо-западе столицы появятся два образовательных комплекса на 1,4 тыс. мест на улице Нижние Мневники

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Инвесторы построят для города еще 13 социальных объектов. По ним в июне 2023 года Москомстройинвест подписал с застройщиками восемь договоров, в соответствии с которыми построенные объекты будут переданы муниципальным властям, сообщила в пятницу председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Подписанные в июне документы подтверждают, что за счет средств инвесторов будут построены и переданы городу 7 детских садов на 1,5 тыс. мест, 5 школ на 3,7 тыс. мест и поликлиника на 200 посещений", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Она отметила, что договоры заключены с такими инвесторами как концерн "Крост", ГК "А101", Sezar Group, группа "Эталон", компания ПИК, компания "Донстрой". Таким образом, в настоящее время застройщики, возводящие жилые проекты на территории Москвы, в равной степени участвуют в создании и развитии социальной инфраструктуры.

"В НАО будут построены четыре объекта для 1,8 тыс. детей. Это детский сад на 225 мест в пос. Газопровод, школа на 1,1 тыс. мест и детский сад на 220 мест, объединенные в образовательный комплекс в районе деревни Николо-Хованское, а также детский сад на 350 мест в деревне Рассказовке. В ЗАО инвесторы возведут три объекта для 1,7 тыс. детей. В их числе детский сад на 175 мест и школа на 450 мест, которые объединены в образовательный комплекс на ул. Лобачевского, а также школа на 1,1 тыс. мест в проезде Стройкомбината", - уточнили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Также на северо-западе столицы появятся два образовательных комплекса на 1,4 тыс. мест на улице Нижние Мневники. В каждом из них предусмотрена школа на 550 мест каждая и детские сады на 175 и 150 мест соответственно. В Восточном административном округе запроектирован детский сад на 225 мест на улице Плеханова, а в Южном административном округе с адресным ориентиром 25-26-й км МКАД появится встроенно-пристроенная поликлиника на 200 посещений в смену.

"Три объекта в Новомосковском административном округе (образовательный комплекс в районе дер. Николо-Хованское и детский сад в д. Рассказовка) планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Сроки сдачи остальных объектов варьируются от 2025 до 2031 года", - заключила Пятова.