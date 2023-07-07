В Зеленограде построили футбольное поле с подогревом, трибунами и электронным табло

Поле будет использоваться для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований окружного, регионального и межрегионального уровня

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Строительство футбольного поля с современной системой подогрева для школы "Спутник" завершено в Зеленограде, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новому спортивному объекту присвоен почтовый адрес: 9-й микрорайон, корпус 912А.

"Школа "Спутник" уже на протяжении многих лет успешно ведет спортивную подготовку детей и подростков, проживающих в Зеленограде. На данный момент инфраструктура спортшколы активно обновляется. Завершено строительство долгожданного футбольного поля, специалисты Мосгосстройнадзора оформили разрешительную документацию, необходимую для начала эксплуатации этого спортобъекта", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Заммэра добавил, что поле будет использоваться для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований окружного, регионального и межрегионального уровня. Размеры поля составляют 100 м на 65 м. На нем уложено современное искусственное покрытие, оснащенное системой подогрева. Поле оборудовано электронным табло и системой звукоусиления. Здесь установлены трибуны вместимостью 147 человек.

Рядом с футбольным полем возвели административное здание. На двух этажах обустроены раздевалки для спортсменов, помещения для тренеров и судей, медицинский кабинет, учебный класс и буфет. Общая площадь строения - около 900 кв. м. Около здания построен гараж для спецтехники, обслуживающей поле.