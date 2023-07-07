Кардиохирурги РФ и Китая заключили соглашение для совместного лечения легочной гипертензии

Стороны планируют развивать сотрудничество в области лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, интервенционной кардиологии, а также обучающих программ и обмена клиническим опытом

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Российско-китайское соглашение о сотрудничестве для совместного лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, с различными формами легочной гипертензии заключили сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина в Новосибирске и Первой университетской клиники города Нанкин (Китай). Соглашение было подписано в пресс-центре ТАСС в пятницу.

"Мы хотим создать многоцентровой международный проект по лечению пациентов с легочной гипертензией с помощью денервации легочных артерий, то есть охватить всю группу пациентов с этой патологией, все четыре группы. <...> Ориентировочно старт проекта, когда мы хотим совместно набирать пациентов на данное исследование, - это примерно сентябрь 2023 года", - рассказал заместитель генерального директора по науке НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина Александр Романов.

Он добавил, что в рамках соглашения планируется развивать большой блок направлений в области лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, интервенционной кардиологии, обучающих программ и обмена клиническим опытом. Первым совместным проектом станет отработка единого метода лечения пациентов с легочной гипертензией - заболевания, которое имеет разные клинические проявления, и сложно поддается лечению. По данным хирурга, этой патологией страдает около 1% от общей популяции населения, то есть около 80 млн человек.

О лечении легочной гипертензии

Легочная гипертензия - тяжелое заболевание, при котором повышается давление в легочных артериях, что может приводить к тяжелым последствиям и преждевременной смерти. Одной из основных причин легочной гипертензии является закупорка тромбами легочной артерии.

Романов рассказал, что специалисты клиники Нанкина и НМИЦ им. Мешалкина параллельно работали над лечением пациентов с легочной гипертензией с помощью технологии денервации легочных артерий. В частности, в новосибирском кардиоцентре была впервые в мире применена эта технология с использованием роботизированных систем у пациентов так называемой четвертой группы легочной гипертензии. Соглашение позволит центрам совместно решать общую задачу, для этого необходимо выработать единый подход оперативного вмешательства и получать одинаковые результаты, для этого центры проводят совместные показательные операции.

"Основная наша цель - совместное применение технологии, подтверждение результатов, которые были получены в одноцентровых клиниках и расширение применения этой технологии при различных группах пациентов с легочной гипертензией", - сказал Романов.

Вице-президент Первой университетской клиники города Нанкин (Китай) Чжан Цзюньцзе отметил, что данное соглашение будет способствовать развитию технологий и методов кардиоваскулярных заболеваний, в частности, легочной гипертензии как в КНР, так и в России. "Вместе со своими российскими коллегами мы будем иметь возможность развивать исследования, создавать новые технологии и способствовать развитию области лечения кардиоваскулярных заболеваний в рамках этого совместного проекта", - сказал он.

Руководитель отделения сердечно-сосудистых заболеваний Первой университетской клиники в Нанкине Е Фэй добавил, что эффективность применения метода денервации легочных артерий требует дополнительных мультицентровых исследований, которые позволят определить, каким пациентам показан данный метод лечения и насколько высока его эффективность.