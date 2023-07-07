На юге Москвы построят систему водосточных и очистных сооружений

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что работы проведут в рамках обновления городской инженерной инфраструктуры

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Очистные сооружения и водосточную сеть построят на юге Москвы. Объект появится на территории, ограниченной Новоцарицынским шоссе и железнодорожными путями Курского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщила в пятницу председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Планируется построить водосточную сеть протяженностью около 900 м. Также в рамках строительства планируется возвести комплекс очистных сооружений", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Председатель Москомстройинвеста добавила, что строительство системы водосточных и очистных сооружений будет проведено в рамках обновления городской инженерной инфраструктуры.