В Москве в 2023 году достроят ФОК с бассейном в школе-интернате № 1

В здании также разместят зону универсального игрового зала, тренажерный зал, зимний сад и соляную пещеру

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном для школы-интерната №1 завершат в столице в этом году. Об этом сообщил в пятницу руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"У школы-интерната №1 для обучения и реабилитации незрячих в Алексеевском районе по адресу улица 3-я Мытищинская, владение 5, строение 1 появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В настоящее время ведутся монолитные работы надземной части здания. В этом году мы планируем завершить основные строительные работы", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

В здании разместятся: бассейн для оздоровительного плавания с чашей 25 м на 11 м на 4 дорожки; зона универсального игрового зала, предназначенная для физкультурно-оздоровительных занятий и проведения контрольных соревнований между учащимися школ города; тренажерный зал; зимний сад и соляная пещера. На время проведения соревнований предусматривается разделение здания на две функциональные зоны - для посетителей и для спортсменов, каждая из которых имеет отдельный вход и лестничную клетку.

Кроме того, здание оборудуют теплым переходом между проектируемым ФОКом и существующим зданием школы, который расположен в уровне второго этажа.

"В 2017 году школа отметила 135-летие. Среди выпускников много выдающихся людей, в том числе мастера спорта, чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы, Паралимпийских игр", - отметил Загрутдинов.