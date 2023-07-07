В Нижегородской области стали экспериментально применять виртуальную соцкарту в транспорте

Это первый регион России, где запустили проект

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Виртуальная социальная карта как замена пластиковой для льготного проезда в общественном транспорте стала доступна в России в пилотном режиме. Эксперимент начался с Нижегородской области, остальные регионы также могут принять в нем участие, сообщили в Минцифры России.

"Нижегородская область стала первым регионом, который принимает участие в стартовавшем на "Госуслугах" эксперименте с виртуальной соцкартой. Ее можно использовать как альтернативу пластиковой соцкарты для льготного проезда в общественном транспорте", - сообщили в министерстве.

На портале госуслуг опция действительно доступна, убедился корреспондент ТАСС. Тем не менее, как указывается там же, доступ предоставляется только в Нижнем Новгороде - административном центре области.

Воспользоваться виртуальной соцкартой могут дети-сироты и дети в возрасте 14-18 лет, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане, вынужденно покинувшие новые регионы РФ или Украину.

Для оформления соцкарты нужно привязать карту "Мир" к смартфону. Карта сработает, если приложить смартфон к терминалу оплаты в общественном транспорте. Эксперимент по ее использованию запущен 1 июня и продлится до 1 июля 2024 года.