Во Владимирской области число многодетных семей за 10 лет увеличилось вдвое

В 2023 году в регионе зарегистрировали 14,5 тыс. таких семей

ТАСС, 7 июля. Число семей во Владимирской области, в которых воспитываются трое и более детей, за последние 10 лет увеличилось в два раза, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

"Многодетность - историческая традиция для России, и сейчас при поддержке государства она возрождается. Если в 2013 году во Владимирской области было около 7 тыс. многодетных семей, то в 2023-м - в два раза больше, свыше 14,5 тыс.", - написал он.

Авдеев добавил, что 7 июля, в канун празднования Дня семьи, любви и верности, 10 семейных пар региона были награждены почетными знаками "Родительская слава земли Владимирской" и четыре пары - медалями "За любовь и верность".

Губернатор также отметил, что число детей-сирот во Владимирской области за 10 лет сократилось в 1,5 раза - с 4,4 тыс. до 2,9 тыс. "Многих детей, оставшихся без мамы и папы, окружают заботой приемные родители. Все это очень хорошие знаки, которые говорят об укреплении семейных ценностей в нашем обществе", - подчеркнул Авдеев.