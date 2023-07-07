Число центров общения для старшего поколения при Соцфонде выросло до 157

На их базе прошло уже 6 тыс. мероприятий, отметили в СФР

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Социальный фонд России (СФР) открыл 157 центров для общения старшего поколения, на их базе уже прошло 6 тыс. мероприятий. Об этом в пятницу сообщается на сайте фонда.

В марте сообщалось, что СФР открыл 98 таких центров на своих площадках.

"Социальный фонд открыл уже 157 центров общения старшего поколения в 78 регионах России. Центры создаются для разнообразного и качественного досуга пожилых людей с максимально комфортными условиями: зонами отдыха, мини-библиотеками, гостевыми компьютерами с возможностью выхода в интернет и залами для проведения массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

В Соцфонде рассказали, что всего на базе центров прошло уже 6 тыс. мероприятий, в которых приняли участие более 70 тыс. человек. "В отдаленных районах центры придали новый импульс для общения, расширения дружеских контактов, творчества и дополнительного обучения людей в возрасте компьютерной и финансовой грамотности", - пояснили в СФР.

Для гостей центров фонд организует встречи с представителями органов власти, проводит лекции по здоровому образу жизни, активному долголетию, психологические мини-тренинги, шахматные турниры, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни и презентации книг местных писателей.

Центры занимают административные помещения, освободившиеся после слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. В планах - открытие таких форматов в большинстве отделений Социального фонда.