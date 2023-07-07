Эксперт ФМБА заявил, что менингококковая инфекция не способна привести к пандемии

Для борьбы с возбудителем этой болезни существуют сильнодействующие антибиотики, отметил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Менингококковая инфекция, в отличие от ковида и гриппа, не способна спровоцировать пандемию, сообщил в пятницу главный внештатный специалист по инфекционным болезням Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

"В отличие от коронавирусной инфекции и гриппа, менингококковая инфекция не может привести к тотальным эпидемиям или пандемии. Но повышение и понижение заболеваемости возможно. Эта инфекция передается воздушно-капельным путем при тесном контакте человека с человеком в замкнутом пространстве", - сказал Никифоров, цитата которого приводится в Telegram-канале ФМБА России.

По его словам, врачи довольно хорошо умеют лечить менингококковую инфекцию, поскольку она относится к бактериозам, против которых разработаны сильнодействующие антибиотики. Но возможны и неблагоприятные исходы, например, когда возбудитель оказывается очень агрессивным или пациент имеет "какие-то неполадки с иммунитетом", заметил эксперт. Заболевание не передается через предметы окружающей среды, добавил он.

По данным Минздрава Свердловской области, число госпитализированных в результате заражения менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, выросло до восьми.