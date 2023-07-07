В ДНР организовали встречу украинских пленных с родственниками в одной из ИК региона

Встреча состоялась при помощи властей республики, в частности, Минюста ДНР и омбудсмена Дарьи Морозовой

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики организовали пятерым военнопленным украинской армии встречу с их родными и женами в одной из исправительных колоний республики, передает корреспондент ТАСС в пятницу.

Встреча была организована при помощи властей республики, в частности, Минюста ДНР и омбудсмена Дарьи Морозовой. Пленные - пять человек - были захвачены в начале СВО и общались с родными в переписке. "Ровно год назад я была в такой же ситуации, в которой находятся девушки. Я занималась поисками своего мужа, власти Российской Федерации мне помогли, чтобы его выпустили на свободу. Я обращаюсь к Дарье Морозовой, она - со своими полномочиями к властями РФ, а там принимаются решения (о встрече с родственниками), как видите - положительные", - рассказала, отвечая на вопрос ТАСС, волонтер Марина Ашифина.

Ашифина уточнила, что родом она с Донбасса - с подконтрольной Киеву части ДНР, сейчас она с мужем проживает в Москве, и так как у нее получилось начать новую жизнь с мужем в России, то много людей обращается к ней за помощью с организацией встречи. Девушка в свою очередь передает обращения российским властям через органы ДНР. Украинские власти, по ее словам, несмотря на митинги в Киеве, постоянные обращения к властям, никак в ситуации помочь не смогли, более того - часть военнопленных назвали дезертирами или без вести пропавшими.