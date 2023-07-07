Дипломаты РФ посетят арестованного за участие в военных действиях на Донбассе итальянца

В генконсульстве РФ сообщили, что Алессандро Бертолини находится в тюрьме под Миланом

РИМ, 7 июля. /ТАСС/. Генконсульство в Милане запросило посещение арестованного за участие в военных действиях на Донбассе Алессандро Бертолини. Как сообщили ТАСС в пятницу в диппредставительстве, он содержится в тюрьме под Миланом, посещение может состояться на следующей неделе.

29-летний Бертолини, как сообщали итальянские СМИ, был арестован 30 июня в миланском аэропорту Мальпенса в рамках ведущегося в отношении него расследования прокуратурой Генуи. Сам он родом из северного города Роверето. В Италии его подозревают в том, что он воевал на стороне ополченцев Донбасса. Молодой человек добровольно находился на Донбассе с 2014 года. В 2021 году через органы донбасских республик он получил российское гражданство.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС итальянский благотворитель, глава ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато, который с 2014 года оказывает гуманитарную помощь населению Донбасса, в Италии "налицо двойные стандарты". "Разумеется, это дело судебно-следственных органов, но, если итальянцы воюют за деньги на стороне ВСУ, их никто не разыскивает, они почти герои, а воюющих на стороне Донбасса арестовывают и обвиняют", - заметил он.

Участие в военных действиях в качестве наемников в Италии является уголовным преступлением.