В Кабардино-Балкарии прогнозируют сильные дожди с грозой и градом

Порывы ветра могут достигать 25 м/с

НАЛЬЧИК, 7 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о надвигающейся на регион непогоде распространило МЧС по Кабардино-Балкарии. Местами в республике в ближайшие трое суток пройдут сильные дожди с грозой и градом, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.

"В период с 18:00 мск - 19:00 мск 7 июля и далее до конца суток 8-10 июля местами по территории Кабардино-Балкарской Республики ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

На реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема. Погода в республике с начала лета переменчивая: ливневые дожди сменяются сильной жарой. Ранее в ведомстве предупреждали, что в степной зоне Кабардино-Балкарии температура воздуха будет прогреваться до 38 градусов.