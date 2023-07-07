Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за импортируемой из Японии продукцией

Как сообщалось ранее, Токио намерен начать сброс в океан воды, использовавшейся для охлаждения реакторов на АЭС "Фукусима-1"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией, импортируемой из Японии, после сообщений о ее намерении начать сброс в океан радиоактивной воды, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что, по имеющейся в СМИ информации, Япония заявила о своем намерении начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся для охлаждения реакторов на японской АЭС "Фукусима-1", что может привести к радиоактивному загрязнению вод Тихого океана", - говорится в сообщении.

Территориальным органам службы поручено усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Россию продукции.

"В настоящее время поставка пищевой продукции в Российскую Федерацию из Японии разрешена при наличии декларации, выданной уполномоченным компетентным органом Японии, которая подтверждает содержание радиоактивных веществ в ней на уровне ниже нормативов, установленных действующим законодательством, и приложением к декларации справки о результатах содержания радиоактивного цезия", - уточняется в сообщении.

Ситуация находится на контроле ведомства.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.