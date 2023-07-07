7 июля, 14:45

Первого заместителя губернатора Запорожской области наградили орденом Дружбы

Орден Сергею Толмачеву вручил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев сообщил, что указом президента РФ Владимира Путина он награжден орденом Дружбы.

"Орден Дружбы от нашего президента! <...> Мы с командой продолжаем ежедневную работу по восстановлению мирной жизни в Запорожской области, сейчас готовимся к осенним выборам, учебному году, отопительному сезону. Продолжаем помогать нашим мужикам на передовой", - написал Толмачев в своем Telegram-канале в пятницу.

Он отметил, что орден ему вручил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко. 

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