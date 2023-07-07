В Казани более 230 компаний представили продукцию на выставке "Всероссийский день поля"

Как сообщили организаторы, всего в 2023 году представлены 235 участников

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Агропромышленная выставка "Всероссийский день поля - 2023" открылась в пятницу в Казани, на ней представлена продукция более 230 предприятий. Выставка является витриной передовых достижений российского АПК, сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на официальном открытии мероприятия.

"В этом году мы впервые объединили два мероприятия [Всероссийский день поля и чемпионат России по пахоте] в одно масштабное событие. <…> Всероссийский день поля - это на самом деле витрина наших передовых достижений в сельском хозяйстве, в агропромышленном комплексе и буквально во всех смежных отраслях. В этом году на площадке выставки мы видим представителей растениеводства, животноводства, переработки, науки, технологий. Банковский сектор также представлен и сельхозмашиностроение", - сказал Патрушев, открывая выставку.

Выставка продлится до 9 июля. Как сообщили организаторы, в этом году представлена продукция 235 участников. Выставка занимает более 40 га, из них 4,8 тыс. кв. м будут заняты более 250 образцами зерновых и кормовых культур. Большая часть выставки отведена под сельскохозяйственную технику, представлены свыше 300 единиц тракторов, комбайнов и автомобилей.

Чемпионат по пахоте и трактор-шоу

На площадке "Казань Экспо" проходит также юбилейный X Открытый чемпионат России по пахоте. "В юбилейном чемпионате принимают участие команды механизаторов из 37 субъектов РФ, а также из Республики Беларусь и других дружественных нам стран. Помимо ярких, на мой взгляд, и интересных соревнований, чемпионат включает в себя также деловые мероприятия", - отметил Патрушев на открытии.

В финал, который пройдет в воскресенье, вышли порядка 10 участников. Финалисты рассказывают, что для успешного выступления важно учитывать сразу несколько факторов - глубину вспашки, ровность полосы. Соревнуются все на одинаковых тракторах от МТЗ.

Инженер из Крыма Андрей Олейник принимал участие в чемпионате впервые. В финал не вышел, но своим 26 местом остался доволен. "Попал в третью десятку, но для первого раза, как говорят, - это очень хорошо. От классической пахоты спортивная пахота отличается кардинально. Сложно было изначально понять, пока не перенастроил свой мозг, а дальше все пошло", - сказал Олейник, отметив, что доволен организацией мероприятия.

Более опытный участник, Сергей Митрофанов, представляющий Мордовию, соревнуется в чемпионатах по пахоте с 2016 года, и в этот раз намерен одержать победу. Признается, что верит в выигрыш, хотя пока не решил, что сделает с главным призом. В этом году чемпион получит в качестве приза трактор "Беларусь".

Гости мероприятия также могут посмотреть зрелищные трактор-шоу и экстремальные гонки на тракторах. В этом году в шоу впервые участвуют трактора Zoomlion. "Zoomlion - первый и единственный производитель из Китая, чьи тракторы участвуют в трактор-шоу, одного из этапов чемпионата по пахоте. <…> Судейская комиссия отметила наши тракторы за их функциональность, комфорт и продуктивность в работе с различными сельхозорудиями", - сказал коммерческий директор компании Ринат Амиров.

Большой блок отведен и под животноводство. В отдельном павильоне можно увидеть страусов, соболей, лис и других животных. Кроме того, проходит конкурс-выводка племенных животных молочного направления, который впервые в этом году получил всероссийский масштаб. На конкурсе определят лучшую корову голштинской породы из 80 участниц, которые представляют 63 хозяйства из Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Ульяновской области и Татарстана.