В Петербурге появится 15 скоростных магистральных трамвайных маршрутов до конца 2028 года

В пресс-службе также добавили, что в поселке Шушары будет построен новый трамвайный парк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. 15 скоростных магистральных трамвайных маршрутов появится в Петербурге к концу 2028 года, также проведут модернизацию пяти трамвайных и четырех троллейбусных парков, в Шушарах будет построен новый трамвайный парк. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"К концу 2028 года должно завершиться полное обновление инфраструктуры ГУП "Горэлектротранс". В частности, будут модернизированы 5 трамвайных, 4 троллейбусных и 1 совмещенный трамвайно-троллейбусный парки; созданы 15 скоростных магистральных трамвайных маршрутов", - говорится в сообщении.

Новый трамвайный парк в Шушарах

В пресс-службе также добавили, что в поселке Шушары будет построен новый трамвайный парк.

В Петербурге в поселке Шушары на Софийской улице будет построен новый трамвайный парк ГУП "Горэлектротранс", подведомственного комитету по транспорту. Его разработает проектное бюро "Луч". Соответствующий контракт на проектирование заключен между компанией и "Горэлектротранс" по результатам открытых конкурсных процедур. Срок окончания проектирования - осень 2024 года", - говорится в сообщении.

На территории будущего трамвайного парка планируется, в частности, разместить депо вместимостью до 100 трамваев, административно-бытовой корпус, встраиваемую столовую, механизированную мойку, трамвайные линии, тяговые подстанции и трансформаторы, а также котельную.

Трамвайный парк в Шушарах станет седьмым по счету трамвайным парком ГУП "Горэлектротранс". Сегодня инвентарный пассажирский трамвайный парк предприятия включает почти 750 трамваев.

В 2022 году ГУП "Горэлектротранс" было отремонтировано более 21,5 км трамвайных путей, заменено 17 км контактного провода, сопутствующей арматуры и 17 силовых трансформаторов тяговых подстанций, реконструирована тяговая подстанция № 3 (им. Урицкого) в Дегтярном переулке, д. 5. Также два трамвайных маршрута №55 и №60 оснащены устройствами приоритетного проезда. В настоящее время ведется реконструкция Трамвайного парка № 7.

В ходе первого этапа реализации программы в части модернизации инфраструктуры - до 2024 года - предусматривается обновление: 80 % контактно-кабельной сети, 64 км трамвайных путей, 73 % оборудования тяговых подстанций и ускорение движения 5 трамвайных маршрутов.